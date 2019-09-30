علق أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، على استضافه قطر 5 لاعبين إسرائيليين ببطولة العالم للألعاب القوى، حيث ذكر إنه ليس أمرا جديدا، فنظام قطر يتعاون بشكل جيد وواضح مع إسرائيل، واستلم مؤخرًا أجهزة مراقبة وتجسس من تل أبيب وكان يرسل الأموال إلى إسرائيل عبر حركة حماس، حيث جاء ذلك بموافقة حركة حماس من أجل استمرار ضرب الخيارات الفلسطينية الوطنية وهدم الوحدة، على حد قوله.

وأضاف "طه"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر الكونفرس في برنامج "رأي عام"، على شاشة "TeN"، أن حركة حماس لم تُدن استضافة قطر للاعبين إسرائيليين بل أعربت عن أسفها فقط لاستضافة قطر وفدًا إسرائيليًا، وهي تتأسف من أجل رفع الحرج عنها لا أكثر، موضحًا أن ذكر "حماس" في بيانها أن استضافة وفد إسرائيلي يعد شكلا من أشكال التطبيع يجعلنا نقف أمام بيان ليس ببيان بل كنشرة أخبار تعرض الخبر ولا تعلق ولا تدينه.

وأشار الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، إلى أن مشاركة 5 لاعبين إسرائيليين ببطولة العالم للألعاب القوى في قطر تأتي من ضمن وفد أرسلته تل أبيب للمشاركة في هذه المنافسة، وهذا الوفد من الذين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك في الموساد، موضحًا أن النظام القطري حتى الآن مستمر في استضافه المطلوبين للعدالة حول العالم خاصة دول المقاطعة، حيث تستضيف الإرهابين والحوثيين والإخوان المسلمين.

وتابع: "قناة الجزيرة القطرية قدمت كل الخدمات اللوجستية لقناة كان الاسرائيلية، حيث كانت قناة كان الإسرائيلية تعاني من مشكلة في الصوت، وقدمت الأجهزة الصوتية والكاميرات من قناة الجزيرة خدمة لقناة كان، وطلبت قناة كان من عزمي بشارة إجراء لقاء معه، ولكن حتى الآن لا يعلم هل تم التسجيل من عدمه، ولكن عُرض ذلك على عزمي بشارة".