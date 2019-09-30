عقد مجلس جامعة دمياط، اليوم، جلسته رقم 127 حيث استهل محمد دعدور، رئيس الجامعة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الواجب وحماة الوطن.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته ببدء الدراسة بكليتي التمريض والحاسبات والمعلومات، مشيرا لتقديم الجامعة خدمة لأبناء محافظة دمياط بإتاحة الفرصة للدراسة بكليات القمة داخل محافظة دمياط، لرفع عبء ومعناه السفر للالتحاق بجامعات أخرى.

وأشار رئيس الجامعة لتكليفه الدكتور حمدان ربيع، نائبه للدراسات العليا والبحوث، بالاعتماد على هذا الإطار التنظيمي واللائحي، والانطلاق نحو تحسين تصنيف الجامعة في كلاً من البحوث والنشر الدولي والوافدين.

وكلف كلية الآداب باتخاذ إجراءات عن إنشاء برنامج خاص لتدريس اللغات المتعددة يؤهل خرجيه للعمل بمجالات السياحة، وكلف قسم الإعلام التربوي بإعداد كتيب عن إنجازات الجامعة وكلياتها، طبقا لبيانات التي سيدرجها مكتب رئيس الجامعة بالتنسيق مع عمداء الكليات.