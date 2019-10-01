استضاف نادي روتاري التحرير، هدى منصور، العضو المنتدب لشركة "SAB" مصر، لتلقي ندوة بعنوان: "التحول الرقمي ودوره في تنمية الاقتصادي المصري"، تشير فيها إلى أنه لم يعد خيارا نحو التنمية الشاملة، بل ضرورة، قطعت فيها معظم دول العالم خطوات كبيرة.وأكدت هدى منصور، والتي اختيرت في عام 2018 ضمن قائمة السيدات الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط، وفق مجلة "فوربس الشرق الأوسط" على أهمية التحول الرقمي، وما يمكن أن يفعله بأي منظمة أو مؤسسة حكومية أو خاصة ببياناتها، وكذلك إدارة الخبرة، وجهود المنظمات لقياس وتحسين الخبرات التي تقدمها للعملاء، وكذلك أصحاب المصلحة مثل البائعين والموردين والموظفين والمساهمين ودور التكنولوجيا في عملية التسليم.

وأكدت هدى منصور، خلال ندوة "نادي روتري التحرير"، التي أقيمت في فندق سفير القاهرة، أن السوق المصرية يشهد نموًا كبيرا في مجال التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية وبشكل سنوي.

وأضافت منصور، أن هناك العديد من التعاملات بين SAB والحكومة المصرية، منها مشروع ميكنة الضرائب، ما يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية بالتعاون مع الحكومة، وكذلك زيادة عدد دافعي الضرائب بطرق يسيرة وسهلة.

وأشارت إلى أن الحلول التكنولوجية قادرة على مساعدة الجميع، سواء المؤسسات الحكومية أو كيانات القطاع الخاص، وكذلك تساعد رواد الأعمال في المشروعات المتوسطة والصغيرة في التوسع في نشاطاتها واستثماراتها وتحسين أدائها.

وأوضحت العضو المنتدب لشركة "SAB" مصر، أهمية التكنولوجيا حاليا للشركات في استطلاعات الرأي، وتهديد الفئات المستهدفة من عملائها بدقة، وكذلك معرفة المواصفات، التي يريدونها للمنتج والخدمة بدقة، وأيضًا معرفة ردود الأفعال على الخدمة من خلال تحليلات دقيقة لرجع الصدى، تجعل الشركات تعدل من مسارها، وتحسن من منتجاتها وخدماتها.

وشغلت هدى منصور من قبل منصب رئيس العمليات في "SAB" بدولتي الإمارات وسلطنة عُمان، حيث عملت راعيًا تنفيذيًا للمبادرات الرئيسية لدى الشركة، لا سيما معرض إكسبو 2020 دبى، وتحظى بما يزيد على 19 عامًا من الخبرة العالمية فى شركات متعددة الجنسيات، كما أنها تحمل درجة بكالوريوس فى الهندسة من جامعة الإسكندريةk وماجستير إدارة الأعمال من جامعة "ماستريخت" للإدارة.