مقتل 7 من داعش بضربة جوية أمريكية في ليبيا

أعلن الجيش الأمريكي، الإثنين، مقتل سبعة أعضاء في تنظيم داعش بضربة جوية أمريكية في جنوب ليبيا، هي الرابعة في غضون أقل من أسبوعين.

وقال قائد عمليات القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" الجنرال وليام غايلر في بيان إن "حملتنا ضد تنظيم داعش وغيره من الشبكات الإرهابية في ليبيا تقوّض قدرتهم على تنفيذ عمليات فاعلة ضدّ الشعب الليبي".

ورفعت الضربة الجديدة التي شُنّت الأحد "بالتنسيق" مع حكومة الوحدة الليبية، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس، حصيلة المتطرفين الذين قتلتهم القوات الأمريكية في ليبيا منذ 19 سبتمبر إلى 43 قتيلاً.