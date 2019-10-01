دافع وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار خلال زيارته إلى الولايات المتحدة عن حق بلاده في شراء نظام دفاع جوي روسي، في خطوة تهدّد واشنطن بالرد عليها بفرض عقوبات على نيودلهي.

وقال الوزير الهندي للصحفيين قبل لقائه نظيره الأمريكي مايك بومبيو: "لقد قلنا دائماً إنّ ما نشتريه، مصدر معدّاتنا العسكرية، هو قرار سياديّ"، وأضاف، "لا نريد أن تملي علينا دولة، أيّاً تكن، ما يجب أن نشتريه أو لا نشتريه من روسيا، بنفس الطريقة التي لا نريد فيها أن تملي علينا أي دولة، أيّاً تكن، ماذا نشتري أو لا نشتري من أمريكا"، ودعا الوزير إلى "الاعتراف" بحقّ بلاده في "حرية الاختيار"، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وكانت نيودلهي، وافقت العام الماضي على شراء خمسة أنظمة روسية للدفاع الصاروخي من طراز "إس-400" مقابل 5.2 مليار دولار، ولكنّ الولايات المتحدة أقرّت في 2017 قانونا ينصّ على فرض عقوبات شبه تلقائية على أيّ بلد يبرم صفقات تسلّح ضخمة مع روسيا.

ويهدف هذا القانون إلى معاقبة موسكو لتورّطها في النزاعين الدائرين في كلّ من أوكرانيا وسوريا وكذلك لتدخلّها في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016، وأعلنت واشنطن أنّها ستفرض على تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، عقوبات بسبب شراء أنقرة منظومة أس-400، على الرّغم من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تقرن حتى الساعة قولها بالفعل.