في ذكرى ميلادها.. مسلسلات جماهيرية شهدت موهبة ميرنا المهندس

تعتبر الفنانة ميرنا المهندس واحدة من المحظوظين بين أبناء جيلها، إذ قدمت في بداية مشوارها الفني عددا من الأعمال الفنية الهامة، التي استطاعت من خلالها، أن تقف أمام كبار النجوم وتتعاون مع كبار المخرجين ومؤلفي الدراما التليفزيونية، الذين اقتنعوا بموهبتها وقدموها للمشاهدين لأول مرة.

ولدت الفنانة ميرنا المهندس في مثل هذا اليوم 1 أكتوبر 2010، وبدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها بمجال الإعلانات وكانت تدرس بمعهد الباليه ومن ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مشوارها الفني في عدد من السهرات التليفزيونية حتى جاءت الفرصة التي عرفها من خلالها الجمهور بمشاركتها في مسلسل "أرابيسك"، وفي ذكرى ميلادها تستعرض "الوطن" أبرز الأعمال التليفزيونية التي قدمتها ميرنا المهندس خلال مشوارها الفني أمام كبار النجوم.

أرابيسك

في عام 1994 شاركت ميرنا المهندس في مسلسل "أرابيسك" الذي كان يضم نخبة كبيرة من كبار النجوم مثل "صلاح السعدني، هدى سلطان، أبو بكر عزت، سهير المرشدي، هالة صدقى، كرم مطاوع، وحسن حسني"، وكان المسلسل للمؤلف الكبير أسامة أنور عكاشة ومن إخراج جمال عبدالحميد.

وجسدت ميرنا المهندس شخصية "بركسام" الفتاة المصرية التي تربت وعاشت في إحدى الدول الأجنبية وابنة الفنان كرم مطاوع، وجسدت الشخصية بأداء رائع استطاعت من خلاله أن تلفت إليها نظر الجمهور العربي.

ساكن قصادي

في عام 1995 شاركت ميرنا المهندس في الجزء الاول من المسلسل الكوميدي "ساكن قصادي" من بطولة "سناء جميل، خيرية أحمد، عمر الحريري ومحمد رضا"، وجسدت خلال أحداث المسلسل شخصية "ليلى" الابنة الوحيدة لسناء جميل وعمري الحريري.

سرد المسلسل بشكل كوميدي الحياة الإجتماعية المصرية، وتدور أحداثه في حلقات متصلة منفصلة بين عائلتين جيران في سكن واحد، ويقع بينهما العديد من المواقف الكوميدية، المسلسل من تأليف يوسف عوف ومن إخراج إبراهيم الشقنقيري.

يوميات ونيس

شاركت الفنانة ميرنا المهندس في المسلسل الإجتماعي الشهير "يوميات ونيس" الجزء الرابع والذي عرض في عام 1997 من بطولة "محمد صبحي، جميل راتب، وسعاد نصر" والعديد من الفنانين.

وجسدت خلال أحداث المسلسل شخصية "حورية" والمسلسل من تأليف محمد صبحي وإخراج أحمد بدر الدين.

فوازير عمو فؤاد

تعاونت الفنانة ميرنا المهندس مع الأستاذ فؤاد المهندس في الفوازير الشهيرة عمو فؤاد "رئيس تحرير" عام 1997، والتي قدمت في شهر رمضان وحققت نجاحا كبيرا، الفوازير من تأليف فداء الشندويلي وشامخ الشندويلي ومن إخراج محمد رجائي.

محمود المصري

عام 2004 قدمت مع الفنان الكبير محمود عبد العزيز مسلسل "محمود المصري" وجسدت خلال أحداثه شخصية "ناتاليا"، وسرد المسلسل حكاية رجل أعمال ثري يبدأ من الصفر حتى يصل إلى القمة وخلال رحلته يواجه الكثير من العقبات التي يتغلب عليها.

المسلسل من تأليف مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة.

وكان للفنانة ميرنا المهندس العديد من الأفلام السينمائية التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية مثل "أيظن، الأكاديمية، يوم ما اتقابلنا، جيران السعد" ورحلت عن الحياة في 5 أغسطس عام 2015 عن عمر ناهز 37 عاما بعد إصابتها بمرض "سرطان القولون".