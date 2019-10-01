شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركة SSE الصينية، وشركة مارثون الدولية المحدودة للتكنولوجيا، لإنشاء مصنع لإنتاج محطات شحن السيارات الكهربائية، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم، في ظل اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتوطين صناعة محطات الشحن الكهربائية وخدمة إعادة تدوير بطاريات الشحن الكهربائية في شركاتها التابعة، وذلك في ظل اتجاه الدولة للتوسع في استخدام المركبات الكهربائية، التي تعد مستقبل المركبات في العالم كله، والعمل على تغيير أسطول سيارات النقل العام لتعمل بالطاقة الكهربائية بدلا من استخدام الوقود التقليدي، حيث تحقق عائدا اقتصاديا من خلال استخدام الكهرباء بدلاً من البنزين والسولار، إضافة إلى قلة تكاليف صيانتها والعائد البيئي لها، حيث تتوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية المحلية والدولية، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي.

والتوقيع يأتي استكمالا لجهود وزارة الإنتاج الحربي في توطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية بشركاتها، والتي بدأت بتوقيع اتفاقية بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وشركة فوتون الصينية لتصنيع 2000 أوتوبيس كهربائي على مدار 4 سنوات، والتي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ووفد وزاري مرافق له للصين خلال أبريل الماضي، على هامش منتدى الحزام والطريق، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جيلي الصينية لإنتاج عربات الركوب الكهربائية (الملاكي ، الأجرة) خلال سبتمبر الحالي.

من جانبه، أعرب Mr/ Pan Fei المدير التنفيذي لشركة SSE عن رغبته في التعاون مع شركات ووحدات وزارة الإنتاج الحربي في توطين تصنيع محطات الشحن الكهربائية، وخدمة إعادة تدوير بطاريات الشحن الكهربائية المنتهية عمرها الافتراضي باستخدامها فى أغراض أخرى، لما تتميز به من إمكانات تكنولوجية عالية وعمالة مدربة على مستوى عال، ولما يتوفر بها من خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية، ما يساعد على نجاح توطين الصناعة في مصر، مؤكدا أنّ شركته تنقل أحدث التكنولوجيات العالمية في هذا المجال لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وبما يحقق تصدير هذا المنتج للدول الأفريقية والعربية من خلال مصر.