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مرصد الإفتاء يدين هجوم حركة الشباب على مطار "بلي دوجلي"

مرصد الإفتاء يدين هجوم حركة الشباب على مطار "بلي دوجلي"

بعد استرداده من أمريكا.. التابوت الذهبي للكاهن "نجم عنخ" يصل متحف الحضارة

بعد استرداده من أمريكا.. التابوت الذهبي للكاهن "نجم عنخ" يصل متحف الحضارة

"الحلم البعيد" يشارك في مهرجان "أيام فلسطين" السينمائي

"الحلم البعيد" يشارك في مهرجان "أيام فلسطين" السينمائي

خروج مصابي حادث انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة بدمياط عدا طالبة

خروج مصابي حادث انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة بدمياط عدا طالبة

ضبط 3 ألاف متهما وتحصيل 111 ألف جنيه في حملة لتنفيذ الأحكام بالغربية

ضبط 3 ألاف متهما وتحصيل 111 ألف جنيه في حملة لتنفيذ الأحكام بالغربية

"التخطيط" تناقش نتائج مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات"

"التخطيط" تناقش نتائج مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات"

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الموت بـ"أكياس بلاستيك"

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"جمالات".. ربّت 10 أبناء و15 حفيدا من "نصبة شاي": التعب ورانا ورانا

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