تفقد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، الأعمال المبدئية لإنشاء المرحلة الأولى من كوبري علوي للسيارات أعلى مزلقان السكة الحديد بقرية منقباد بمركز أسيوط والذي يساهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل منقباد وتوفير الوقت والجهد للمتجهين إلى الطريق الزراعي بدلًا من عبور مزلقان السكة الحديد.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من مسؤولي شركة المقاولون العرب الجهة المنفذة للمشروع عن المراحل الأولية للمشروع التي سيتم تنفيذها في المرحلة الأولى للكوبري والمسارات والاتجاهات مطالبًا بالإسراع في تنفيذ الأعمال في مواعيدها المقررة مع مراعاة الدقة في التنفيذ والجودة في الأداء.

وأوضح محافظ أسيوط أن مشروع إنشاء كوبري منقباد تم وضع حجر الأساس له الشهر الماضي، وسيتم تنفيذه على مرحلتين خلال 24 شهرًا بإجمالي طول 1600متر وعرض 16.7متر، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء الكوبري القضاء على الأزمة المرورية وتكدس السيارات أمام مزلقان منقباد والطريق السريع وفتح محاور مرورية جديدة للمنطقة وحل تقاطعات السكة الحديد مع مداخل المدن وتخفيف الزحام وتحقيق سيولة مرورية بالطريق الزراعي أسيوط/القاهرة وطريق المطار ومدخل مدينة أسيوط الشمالي.