أصيب موظف ونجله بطلقات نارية من عائلة "الطوايل" على يد مسلحين من أبناء عائلة "الغنايم"، في محاولة لمساواة عدد القتلى بين العائلتين لإتمام الصلح، وسط دعوات من الأهالي بالضغط على الطرفين لإنهاء النزاع الدموي والأكبر من نوعه في محافظة قنا، والذى راح ضحيته 17 قتيلا.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بقيام مسلحين من أبناء عائلة "الغنايم" بإطلاق النار على موظف وابنه من عائلة "الطوايل" وإصابة حمد محمد تغيان، موظف، ونجله محمد، طالب، بطلقات نارية، ونقلا إلى مستشفى قنا لتلقي العلاج .

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إلى قرية كوم هتيم وفرضت كردون أمني لمنع تجدد الاشتباكات بين الطرفين، ووقف نزيف الدماء.