تسببت خلافات على طريق مؤد لمنزل فى مشاجرة بين عائلتين فى قرية المحامده البحرية التابعة لمركز سوهاج، حيث تعدى أفراد العائلتين بالضرب على بعضهم، ما أسفر عن عدد من الإصابات، وتمكنت قوات الأمن تحت إشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج، من ضبط 8 متهمين طرفى المشاجرة، وبحوزتهم أسلحة نارية.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، أن بداية الواقعة كانت بورد بلاغ لمركز سوهاج بحدوث مشاجرة بقرية المحامده البحرية، بين عائلتين طرف أول "3" متهمين، وطرف ثان "5" متهمين جميعهم مقيمون بذات القرية، وتبادل الطرفان إطلاق الرصاص والتعدي بالضرب على بعضهم البعض، ما أسفر عن حدوث إصابات بين الطرفين.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث، تحت إشراف اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، واللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث، وضبط طرفي المشاجرة وتبادلهم الاتهامات في ما بينهم بتعدي كل منهم على الآخر بالضرب لخلافات حول طريق مؤد لمنزل الطرف الأول، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين وبحوزتهم عدد 4 قطع سلاح ناري (2 بندقية خرطوش - 2 فرد محلى) بحوزة عدد 4 متهمين من طرفى المشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة.