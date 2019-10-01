سّلم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ممثلي 10 وزارات أجهزة حاسب آلي محمول "laptop" وماسح ضوئي "scanner" و"APN ..Access point name"، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت، وهي متطلبات تحديث قواعد البيانات لموظفي هذه الوزارات، والتي تأتي في إطار المشروع القومي لتحديث الملف موظفي الجهاز الجهاز الإداري للدولة إلكترونيا.

والوزارات العشر هي: "الإنتاج الحربي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، العدل، الشباب والرياضة، الاتصالات، السياحة، الثقافة، الموارد المائية والري، والاستثمار والتعاون الدولي"،

وأكّد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان أصدره اليوم، أنه تم تسليم متطلبات تحديث بيانات ملفات موظفي الجهاز الإداري للدولة على هامش ورشة العمل الثانية التي عقد الجهاز برئاسة الدكتور صالح الشيخ لعدد من موظفي الموارد البشرية في دواوين 10 وزارات، لتدريبهم علي التعامل مع التطبيق الإلكتروني الجديد لتحديث بيانات العاملين، في إطار تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي اليكترونيا الذي ينفذه الجهاز، ومن المقرر أن يعقد الجهاز لاحقا ورش عمل أخرى تضم باقي الوزارات.

وشدد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في كلمته خلال فاعليات الورشة، على أن الجهاز معني حاليا بتقديم خدمات أفضل لمجتمع الموظفين لتيسير حياتهم الوظيفية، اعتقادا منه أنه حينما يوفر بيئة عمل أفضل سينعكس ذلك علي قدرة الموظف علي القيام بدوره وخدمة المواطنين بشكل أفضل.

جدير بالذكر، أن الجهاز نظم الأسبوع الماضي ورشة العمل الأولى وشاركت فيها 10 وزارات، وسبق أن سلم الجهاز نسخة إلكترونية كاملة من بيانات الموظفين في دواوين عموم الوزارات إلي الوزراء، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا.