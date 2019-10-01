وافق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على توفير 3 ملايين من خطة المد والتدعيم للمناطق المحرومة من المياة بمركز ومدينة وقرى طهطا، والتي تقع داخل الحيز العمراني، وذلك خلال العام المالي 2019-2020 واستكمال باقي المبالغ المطلوبة بخطة العام المالي 2020-2021.

جاء ذلك ردا على طلب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان نائب طهطا بسوهاج، والذي أوضح أنَّه كان تقدم لوزارة الإسكان بطلب لتوفير 4 ملايين و752 ألف قيمة الأعمال الخاصة بمد ودعم خدمة مياة الشرب في المناطق المحرومة بقرى ومدينة طهطا؛ لتوفير مياة صالحة للمواطنين، وردًا على ذلك وافقت وزارة الإسكان على توفير الجزء الأكبر من الاعتمادات ضمن خطة العام الحالي بقيمة 3 ملايين وباقي المبلغ ضمن خطة العام المالي الجديد.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن وزارة الاسكان خاطبت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي لإصدار التعليمات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج للبدء في تنفيذ الأعمال المطلوبة وتحديد جدول زمني يشمل موعد الانتهاء من الأعمال.

وكان نائب طهطا، عقد مؤخرا لقاءا مع وزير الاسكان لعرض ومناقشة مشاكل المياة بقرى ونجوع طهطا، والتعرف عن أسباب التأخير في إنهاء عدة مشروعات، وتناول اللقاء أيضا مناقشة التأخير الشديد في الانتهاء من تنفيذ مشروعات المياة والصرف الصحي بعدة قرى بطهطا.