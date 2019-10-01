"الصحة" تستعد لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، أنه تم البدء في أولى إجراءات الاستعداد لإطلاق منظومة التأمين الصحي في باقي محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وهي: "الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان".

وبينت وزيرة الصحة، أنه سيجرى فتح باب التسجيل وفتح الملف العائلي منذ الأول من أكتوبر وذلك بعد أن تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وبدء التشغيل الفعلي في محافظات المرحلة الأولى.

بدوره، أوضح أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أن عملية التسجيل ستتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومي للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون 18 عاماـ ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومي ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به و بأسرته كاملة، ومن ثم يتم فتح الملف العائلي له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل ليطمأن المواطن على صحته وصحة أسرته.

وأشار إلى وجود100 وحدة ومركز صحة أسرة بالمحافظات الخمس موزعة كالتالي: 15 وحدة ومركز في الإسماعيلية، 11 وحدة ومركز في السويس، 23 وحدة ومركز في الأقصر، 62 وحدة ومركز في أسوان و 7 وحدات ومركز في جنوب سيناء، مبينا أنه بالتوازي مع عملية التسجيل سيتم عملية التطوير لأكثر من 156 وحدة ومركز في الخمس محافظات استعدادا لتشغيل المنظومة بهم بشكل كامل.

وأكد السبكي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستغير من طبيعة الخدمات الصحية التي تقدم للمواطن المصري، حيث أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على ضمان تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري وتعمل على الحفاظ عليه وحمايته، باعتباره القوى الأساسية في بناء وتقدم الدولة المصرية، مضيفا أن القيادة السياسية تؤكد تقديم خدمة صحية على أعلى مستوى وفقا للمعايير القياسية العالمية.