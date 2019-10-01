أيد مجلس التأديب الأعلى لرجال القضاء برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، حكم مجلس التأديب الأستئنافي، بأحقية المستشارين هشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض، في العودة لعملها، وذلك عقب رفضه، اليوم، استئناف النيابة العامة على حكم مجلس التأديب الذي تضمن رفض إحالة "رؤوف" و"عبدالجبار" إلى الصلاحية وفصلهما من القضاء.

ويعد هذا الحكم باتًا ونهائيًا ويترتب عليه عودة القاضيين الأول رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والثاني نائب لرئيس محكمه النقض، اعتبارًا من اليوم التالي لصدور الحكم وتوقيعه.

وكان المستشار عبدالشافعي عثمان قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قرر إحالة القاضيين عاصم عبدالجبار، وهشام رؤوف إلى مجلس التأديب والصلاحية، لاتهامهما في قضية إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب بالتعاون مع الحقوقي والمحامي نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية.

وقرر وزير العدل وقتذاك محفوظ صابر إحالة القاضيين لمجلس الصلاحية بدعوى أنه اشتراك في "عمل سياسي".