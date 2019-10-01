نظمت اليوم الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملة مكبرة بمنطقة شارع الحسيني، وميدان عمر أفندي، استكمالا لأعمال إزالة الإشغالات والمخالفات والتي بدأتها الوحدة المحلية بمنطقة الحبشي، وأسفل كوبري محمد بدوي، لإخلائها من الباعة الجائلين، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف الحملات لإزالة الإشغالات والحفاظ على ما تم إنجازه في الفترة السابقة.

تابع محمد سيد رئيس المدينة، أعمال الإزالات الفورية للمخالفين كما وجه بالتنبيه على أصحاب المحلات بضرورة الحفاظ علي نظافة الشوارع، وتحرير محاضر للمخالفين تحقيقًا للصالح العام، مع استمرار أعمال رفع الإشغالات للقضاء على ظاهرة الأكشاك العشوائية، وتيسير حركة سير المشاة والمركبات بالمنطقة وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين، مؤكدا علي تكثف الجهود للتصدي للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.

كما شنت مديرية التموين عددا من الحملات التموينية والتفتيشية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية ومنع استغلال المواطنين.

وأعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، عن ضبط 17 قضية تموينية لأصحاب محال بيع سلع غذائية ومطاعم ومحال للجزارة لمخالفتها القوانين المنظمة وعدم وجود شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، ومصادرة 473 كجم مواد غذائية بدون بيانات بمركز مغاغة، و250 كجم دقيق بلدى مدعم بمركز العدوة تم تجميعه بغرض البيع فى السوق السوداء، وضبط 132 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمركز مطاي.

وأضاف أن الحملات حررت 7 مخالفات تموينية في مجال متابعة ومراقبة السلع غير الغذائية ضد أصحاب محلات مخالفة للقوانين المنظمة منها 4 مكتبات ببندر المنيا و2 محال قطع غيار ومحل زيوت بقرية أبو جرج مركز بني مزار .