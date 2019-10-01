تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي، التي تقام غدًا الأربعاء 2 أكتوبر، في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والإنتاج الحربي على استاد السلام في تمام الساعة 8 مساءً، ويمكن مشاهدة المباراة على قناتي ON Sport 1 و Time Sport.

مشاهدة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

ومن المقرر أن يدير المباراة تحكيميًا محمد الصباحي، ويعاونه سمير جمال، وأحمد نوفل، وحكم رابع هو محمد سلامة.

ويحتل النادي الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز الثالث بعد فوزه في الجولة الأولى على إف سي مصر بـ3 أهداف نظيفة.