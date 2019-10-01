يشهد مجلس النواب ، غدا إجراء انتخابات اللجان النوعية وعددها 25 لجنة، لاختيار هيئات مكاتب اللجان الجديدة لدور الانعقاد الخامس.

ودعا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، أعضاء البرلمان الراغبون في تعديل عضويتهم في اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، إلى تقديم طلب مكتوب للمستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، وذلك خلال 3 ساعات من نهاية الجلسة المنعقدة اليوم.

وقال عبد العال، إنه إعمالاً للسوابق البرلمانية السابقة فإن كل نائب سيظل في اللجنة التي كان منضماً إليها في الدور السابق، ما لم يقدم طلبا بغير ذلك.

وكان مجلس النواب، بدأ اليوم أولى جلسات دور الانعقاد الخامس برئاسة الدكتور علي عبدالعال، والذي تلا في بدايتها المذيع الداخلي لمجلس النواب قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الأول، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الأول.