أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، قرارًا بتشكيل محكمة "القِيَم" والمحكمة العليا للقِيَم.

ووفقا لنص القرار، يتولى المستشار طه قاسم النائب الأول رئيس محكمة النقض رئاسة "المحكمة العليا للقيم"، ويتولى المستشار عاطف عبد الحليم رئاسة محكمة القيم.

وجاء القرار بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ومجلس الهيئات القضائية عليه، كما تضمن القرار تشكيل المحكمتين من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف منهم المستشار إبراهيم الهنيدي وصبري حامد وعبد الرحمن محمد وممدوح حشيش وأحمد عبد الرحمن ورضا شوكت وجمال القيسونى أعضاء مجلس القضاء الأعلى السابقين.

كما تضمن القرار كلًا من فرحان عبد الحميد وسمير فايز عبد الحميد وعلي عبد المنعم حامد فتح الله وصلاح الدين محمد رزقانة وحسن منصور ومحمد علي الفقي وأحمد لبيب سماح والعناني السيد العنانى.

وتختص المحكمتان طبقًا للقانون بتصفية وإنجاز القضايا المتعلقة بقانون المدعى الاشتراكى الملغى ورفع الغبن عن المواطنين من إجراءات الحراسة الإدارية، وذلك برد الأموال والعقارات لهم أو التعويض عنها.