وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على صرف مساعدات مالية فورية لـ10 مواطنين، وإدراجهم في برنامج تكافل وكرامة.

وطلب المحافظ من السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمهم في البرنامج وصرف معاشات شهرية مؤقته لحين انتهاء إجراءات المعاش الدائم.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده محافظ الدقهلية، اليوم، واستمع فيه إلى مطالب المواطنين الاجتماعية والمادية.

ووجه محافظ الدقهلية، أحمد القللي لوكيل وزارة القوي العاملة بتوفير فرص عمل لـ 4 شباب للعمل في القطاع الخاص.