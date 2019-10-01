شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 156 من كلية الضباط الاحتياط، دفعة اللواء أركان حرب حسانين إسماعيل أبو شادي، والذي أُطلق اسمه على دفعة الخريجين الجدد تكريماً له.

بدأت مراسم الاحتفال باستعراض مجموعة من الأنشطة البحثية والابتكارات الفنية والعلمية التي نفذت بسواعد الطلبة الخريجين خلال مدة دراستهم بكلية الضباط الاحتياط، والتي أظهرت مستوى الارتقاء العلمي الذي وصل إليه الضباط الاحتياط.

وتأتي مراسم الاحتفال في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تشجيع الإبتكار والتطوير والبحث العلمي داخل المنشآت التعليمية والكليات والمعاهد العسكرية.

وقدمت مجموعات من طلبة كلية الضباط الاحتياط العرض العسكري، يتقدمهم حملة الأعلام والذي عكس ما وصل إليه الطلبة من مستوى عالي في الالتزام والانضباط العسكري، كما عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد" تكريماً لأرواح شهداء الوطن الأبرار.

وأعلن مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة، قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، وقلّد الفريق محمد فريد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية الذي صدّق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لأداءهم المتميز خلال فترة الدراسة في الكلية.

وألقى مدير كلية الضباط الاحتياط، كلمة أوصى فيها الخريجين بالعمل بروح الفريق ومواصلة الاطلاع على كل ما هو حديث في مجالات العلم والمعرفة، والحفاظ على أسلحتهم ومعداتهم والعمل على تطوير أدائها.

وفي نهاية الاحتفال، قدم الفريق محمد فريد التحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يبذلون الغالي والنفيس حفاظاً على استقرار الوطن والقضاء على الإرهاب البغيض.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لخريجي الدفعة 156 وأسرهم على الجهد الذي بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية وانضمامهم إلى صفوف القوات المسلحة.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كل الإمكانيات لبناء أجيال جديدة قادرة على حماية الوطن والدفاع عن أمنه وإستقرار شعبه العظيم، مؤكداً أن الضباط الاحتياط يمثلون أحد الركائز الفاعلة في منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة؛ بما يملكونه من خبرات مدنية وعسكرية تؤهلهم لأداء دورهم الحيوي في خدمة الوطن وقواته المسلحة.

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وقدامى مديرى كلية الضباط الاحتياط وأسر الخريجين.