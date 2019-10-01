بحث كمال شلبي السكرتير العام لمحافظة قنا، نائبا عن محافظ قنا، مع المهندسة دعاء عرفة مدير برامج الحماية ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، سبل التعاون المشترك لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة داخل المحافظة.

وتضمن اللقاء، بحث مشروع تعزيز إتاحة الفرص التعليمية وتطوير المدارس المجتمعية والعمل على تحويلها إلى مدارس ذكية ومتطورة، وتدريب الكوادر العاملة بها على استخدام بنك المعرفة المصري كوسيلة فعالة لتطوير العملية التعليمية.

وقالت دعاء عرفة مدير برامج الحماية ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إنه سيجرى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بقنا لاختيار عدد من المدارس المجتمعية لتحويلها إلى مدارس ذكية ومتطورة من خلال إمداد كل مدرسة ببعض الأجهزة والمعدات بهدف نشر التوعية بالمجتمع المحيط بالمدرسة وإمداده بالمعارف الخاصة بالصحة والزراعة والتعليم والموضوعات المتعلقة بأمن وسلامة الطفل بما يعود بالنفع عليهم وعلى أسرهم ومجتمعهم.

وأضافت أن البرنامج يهدف أيضًا لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تدريبهن على مهارات العمل والمشاريع التجارية، وتزويدهن بقروض متناهية الصغر لإنشاء مشاريعهن الخاصة بما يسهم في تحسين الدخل، كما يجرى التنسيق مع وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والتربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية، للمشاركة في تنفيذ مبادرة "حياه كريمة" بالقرى المستهدفة بالمحافظة.