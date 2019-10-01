أطلقت جامعة قناة السويس، اليوم، مبادرة "صنايعية مصر"، داخل معامل الاقتصاد المنزلي بكلية التربية.

وقال الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس الجامعة، إن مشاركة الجامعة بالمبادرة تمثل تعزيزا لدورها المجتمعي الأصيل، واستراتيجيتها الواضحة في خدمة وتنمية المجتمع.

وأوضح أن المبادرة تهدف لتوظيف الإمكانات العلمية والبشرية في تطوير الصناعة، والنهوض بها، من خلال تأهيل الكوادر الفنية لمواكبة احتياجات سوق العمل، والمساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبها أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أن المجتمع بحاجة للرجوع للتراث وللحرف اليدوية التي تقام عليها المشروعات الصغيرة.

وأوصت بأن تكون البرامج التدريبية المقامة في إطار مبادرة "صنايعية مصر" مؤهلة لأن يكون لكل متدرب ومتدربة مصنع صغير داخل بيته لاكتساب خبرة، وللمنافسة القوية في سوق العمل.

ووعدت "هجرس" المتدربات بتنفيذ دورات أخرى متخصصة في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، على يختم أعمال المبادرة التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتمويل مشروع صغير لكل متدرب، وهو ما يحقق توجهات القيادة السياسية في خلق فرص العمل، وأن تكون المشروعات الصغيرة نواة لاقتصاد قوي.

وقال الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، إن الكلية تشارك في المبادرة الرئاسية ومنها انطلقت الشرارة الأولى لها بالجامعة تحت عنوان "الحرف التراثية والصناعات اليدوية وتطبيقاتها في المشروعات الصغيرة".

وأوضحت الدكتورة آمال النجار، منسق المبادرة بكلية التربية، إن البرنامج التدريبي لكلية التربية يستمر مطلع أكتوبر الجاري وحتى أواخر مارس 2020 مقسم على 9 دورات تدريبية.