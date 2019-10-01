تجاوز الـ45 مليار دولار.. تعرف على رحلة الاحتياطي النقدي منذ 2011 حتى الآن

أعلن البنك المركزي، مساء اليوم، ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في نهاية سبتمبر الماضي إلى نحو 45.1 مليار دولار، مقابل 44.969 مليار دولار في نهاية شهر أغسطس الماضي.

ووفقا لبيانات "المركزي" فقد ارتفع الاحتياطي بنحو 148 مليون دولار خلال الشهر الماضي، حيث يشهد الاحتياطي ارتفاعا ملحوظا منذ نوفمبر 2016، عقب قرار تحرير سعر الصرف.

وتستعرض "الوطن" رحلة الاحتياطي النقدي منذ العام 2011 وحتى آخر رقم سجله وفقًا لبيانات البنك المركزي:

- 26.564 مليار دولار في يونيو 2011.

- 15.534 مليار دولار في يونيو 2012.

- 19.936 مليار دولار في يونيو 2013.

- 16.687 مليار دولار في يونيو 2014.

- 20.082 مليار دولار في يونيو 2015.

- 17.546 مليار دولار يونيو 2016.

- 36.005 مليار دولار في يوليو 2017.

- 44.419 مليار دولار في أغسطس 2018.

- 42.6 مليار دولار في يناير 2019.

-44.06 مليار دولار في فبراير 2019.

- 44.351 مليار دولار في نهاية يونيو 2019.

- 44.916 مليار دولار في نهاية يوليو 2019.

- 44.969 مليار دولار في نهاية شهر أغسطس 2019.