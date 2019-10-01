اختارت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس أحمد فوزي، مكتب استشاري فرنسي لتطوير مبني الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، وذلك من بين 3 شركات كبرى تقدمت للمناقصة فرنسية وهولندية وأمريكية.

وأضافت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، أن المكتب الاستشاري الفرنسي الفائز سيبدأ عمل التصميمات والتطوير بالمبنى لتقديم خدمة فائقة الجودة للركاب والرحلات الدولية والداخلية، وإنشاء أعمال التوسعة والتطوير لزيادة الطاقة الاستيعابية للمبنى.

وأشارت المصادر إلى أن شركة الميناء تستعد من ناحية أخرى إلى طرح كراسة الشروط الخاصة بإنشاء مبنى الركاب رقم 4 الجديد بالمطار، وذلك خلال 90 يوما، بطاقة استيعابية تصل إلى 15 مليون راكب سنويا، في إطار الخطة المستقبلية لتطوير وتوسعة المطار ومن المتوقع أن يتم إنشاء المبنى خلال الـ 4 سنوات المقبلة.