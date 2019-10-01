قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن هناك بطلا من أبطال ألعاب القوى "سوداني الأصل" يدعى "سليمان حامد" تم تجنسيه بالجنسية القطرية، ولعب مع المنتخب القطري في العديد من البطولات وحقق باسمها ميداليات عديدة، ومراكز مرموقة، وعندما تخطى عمره الثلاثين وأصبح غير قادر على اللعب، سحبوا جنسيته، وارتكبوا العديد من الانتهاكات بحقه.

وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، على شاشة "TeN"، أن هذه عادة قطر أنها تقوم بتجنيس لاعبين ليمثلوها في كل البطولات من أجل اللعب باسم الدوحة، ويقومون برفع علم قطر، وتحقيق ميداليات في الألعاب المختلفة، ليزعموا أنه لديهم إنجازات رياضية، وعندما يتوقف اللاعبون عن الاستمرار في اللعب بسبب عامل السن، يسحبون الجنسيات منهم.

وقال "سليمان حامد"، في الفيديو الذي عرضه الإعلامي عمرو عبد الحميد: "قدمت الكثير لقطر، ورفعت علمها، ورددت النشيد الوطني القطري في مناسبات عدة".

وأضاف: "بعد شوية العمر بيمشي، بدل ما أتكرم، قالوا لي ليس لديك جنسية قطرية، وقاموا بسحبها مني، حتى عيالي ما يعرفوا شيء عن السودان، هم مولودين في قطر، أنا اتبهدلت إيجار، خدوا شبابي ورموني، واللي زيي كتير تعرضوا لأشد أنواع الاضطهاد من الحكومة القطرية".