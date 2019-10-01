"اختبأ 4 ساعات في عشة.. وذبح زوجة عمه وابنتها".. كواليس جريمة الجيزة

بهدوء تام.. تحدث الشاب المتهم بذبح زوجة عمه وابنتها وشرع في قتل الابن، عن تفاصيل الجريمة كاملة.. خطط لها لمدة 4 ساعات، ونفذها في 13 دقيقة، داخل منزل الضحايا بزاوية أبو مسلم بأبوالنمرس بالجيزة.

ومثَّل "صابر" 17 عاما، الشاب المنسوب إليه تهمة القتل العمد والشروع في القتل، أمام اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، وبحضور العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، وكشف عن تفاصيل الجريمة، قائلا: "أنا قتلتها انتقاما منها علشان كانت بتقول عليا حرامي، البلد كلها عرفت إن حرامي بعد ما قالت إني أنا سرقت من عمي 20 ألف جنيه".

يواصل المتهم حديثه عن الجريمة قائلا: "أنا شفتها مشغولة قدام البيت طلعت كده في هدوء من الساعة 8 ونص بالليل، لحد الساعة 1 الفجر النهارده، كنت مستخبي في عشة فراخ فوق السطح.. ولما نامت هي والعيال.. نزلت على المطبخ آخد سكينتين وروحت أوضتها بس هي حست.. وبدأت تصرخ دبحتها، وبعدين بنت عمي صحيت دبحتها وبدأت الناس تيجي على البيت علشان هي كانت بتصرخ.. طلعت على السطح.. شفت ابن عمي ضربته بالسكينة مماتش.. روحت راميه من السطح وهربت من السطوح".

يواصل المتهم حديثه قائلا: "دبحتهم زي الفراخ قتلتهم في دقايق وهربت.. لحد ما لقيت الشرطة جت ليا في المزرعة اللي بشتغل فيها عرفت إن الموضوع اتكشف.. روحت معهم على المركز، وهناك كان فيه ضباط كتير وهناك مدير المباحث يقصد اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، واعترفت بكل حاجة".

وكان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالجيزة باشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، قد تمكنت من ضبط المتهم بقتل سيدة وابنتها والشروع في قتل ابنها، بزاوية أبو مسلم، بمنطقة أبو النمرس، بالجيزة بعد 12 ساعة.

وكانت النيابة قد قررت عرض الجثث على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن المجني عليها، تدعى "شيماء على" 27 عاما، مصابة بـ7 طعنات في الظهر وسحجه بالكتف وطعنة بالكتف الأيمن.

وأضافت التحريات التي جرت بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، والعقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن القوات عثرت على ابنتها جثة هامدة، وتبين أنها مصابة بجرح قطعي غائر بالرقبة بالجهة وجرح قطعي خلف الأذن اليسرى، وأمر العميد طارق عبد المجيد مأمور المركز، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.