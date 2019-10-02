حسب الله ساخرا: بعض الأحزاب مش قادرة تسند نفسها.. إزاي هتساند شعب؟

استنكر صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، والمتحدث الرسمي باسم البرلمان، وصول عدد الأحزاب في مصر لـ107 أحزاب، في حين أن الأحزاب الممثلة في البرلمان 15 حزبًا فقط، وهذا يعني وجود 92 حزبا ليس لديهم أي وجود في البرلمان، حيث إن هناك بعض الأحزاب تضم 5 أفراد فقط وتتألف من رئيس الحزب ومعه زوجته وابنه، وثلاثة من أصدقائه.

وأضاف خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن أي حزب إذا لم يحصل على أي مقعد برلماني لدورة والدورة التالية، فلا يجب استمراره في الحياة السياسية، موضحًا أن مهمة أي حزب تمثيل الشعب، ولكن معظم الأحزاب حصلت على صفر من عشرة في الانتخابات البرلمانية.

وتابع ساخرا: "الأحزاب اللي قايمة على الأصدقاء مش ممكن تساند شعب، دي مش قادرة تسند نفسها أساسا".