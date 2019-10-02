أكدت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة أصدرت "كتيبا" للرد على كل التساؤلات والاستفسارات الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهو متوفر على الصفحة الرسمية للجنة المُشكّلة للرد على الاستفسارات تحت مسمى "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضافت خلال مداخلة هاتفية مع إذاعة "راديو مصر"، أن الكتيب يتضمن الأسئلة الشائعة التي تدور في ذهن المواطن وإجاباتها فيما يخص القانون وشرح لائحته التنفيذية بطريقة مبسطة للتسهيل على المواطن، من كيفية احتساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، والمدة المسموح بها، والمستندات المطلوبة للتصالح، وكذلك إرشاد المواطن إلى الجهة الإدارية التي يقع في نطاقها العقار، بالإضافة إلى كيفية عمل التقرير الهندسي.

وتابعت: "الكتيب يخاطب أيضا اللجنة التي تبت في طلبات التصالح وشرح الإجراءات والخطوات المراد اتباعها في تطبيق القانون، كما يتضمن نماذج لأمثلة لبعض المخالفات وطريقة التعامل معها قانونيا لتسهيل عمل اللجنة".