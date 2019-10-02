تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطلين وربة منزل لاتهامهم بحيازة المخدرات والإتجار بها في شبرا الخيمة وقليوب، حررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد وائل نبيل، رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالمديرية بضبط كل من أحمد ص م وشهرته "هاني معزة" عاطل ومقيم بيجام، سبق اتهامه في عدد 4 قضايا "مخدرات"، ودينا را ربة منزل وبحوزتهما سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين تزن حوالي 250 جرام و 140 قرص مخدر ومبلغ مالي 965 جنيه وهاتف محمول.

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري، لحماية تجارتهما والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما.

وفي قليوب تمكن ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات من ضبط عبدالحميد ع.م وشهرته "حميدو" عاطل السابق اتهامه في 9 قضايا "مخدرات وسلاح ناري وسلاح أبيض وفرض سيطرة مسجل شقي خطر مخدرات" نشاط مستمر" بالقرب من مسكنه بناحية قليوب البلد، وبحوزته كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي350 جرام ومبلغ مالى 615 جنيه وهاتف محمول وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.