مبادرات مختلفة نالت دعم مؤسسات الدولة ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار الاهتمام بأنشطة الشباب والمرأة وأصحاب الحرف وغيرهم من الفئات والشرائح المجتمعية، بما يشمل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمع، بينها معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات، والذي يفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بتنظيم من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

معرض "تراثنا" يعد ملتقى ثقافي وفني تستفيد منه الأسرة المصرية لمعرفة التاريخ العريق لجميع الفنون التراثية في مصر، من خلال الاطلاع على الوسائل الفنية لصناعة هذه المنتجات في العروض الحية التي سيقدمها المشاركون في المعرض، بما يشكل حافزا للشباب على تعلم تلك الفنون وإتقانها وإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر تتحول إلى فرص عمل منتجة ومربحة.

معرض ديارنا

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي معرض "ديارنا" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقام في إطار حرص الوزارة على دعم المرأة العاملة في مجال الحرف اليدوية إلى جانب تمكين الحرفيين والفنانين من الأشخاص ذوي الإعاقة بمنحهم فرص لعرض منتجاتهم فى معارض ديارنا طوال العام.

مبيعات "ديارنا" اقتربت من 37 مليون جنيه خلال السنوات الأربع الماضية، وشهدت عقد 22 معرضا محليا ومعرضين خارجيين، ووفقا لبيان الهيئة العامة للاستعلامات يتضمن المعرض مجموعة من الأنشطة كعروض فولكلورية، إلى جانب تقديم عروض حية لتصنيع مجموعة من المنتجات اليدوية كالسجاد والفضة والجلود وغيرها.

مبادرة شجع ونضف

"فخور بهذا النموذج المحترم لشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصرنا العزيزة أمام العالم أجمع، أدامكم الله نعمة هذا الوطن".. بهذه الكلمات أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر حسابه على تويتر، دعمه لمجموعة من المشجعين المصريين ظهروا في أثناء تنظيفهم مدرجات ستاد القاهرة الدولي عقب انتهاء مباراة منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي، بكأس الأمم الأفريقية في يونيو الماضي.

وعقب تعليق الرئيس على المشجعين المصريين، أعلنت وزارة الشباب والرياضة المبادرة التطوعية لتحولها إلى حملة تحت مظلة الدولة تحت عنوان "شجع ونضف".

وحسب بيان للوزارة، أكد وزير الشباب الرياضة أهمية تعميم الفكرة في جميع المدرجات المصرية، ليصبح الشباب المصري دائمًا صاحب السبق والريادة على مستوى العالم في إطلاق المبادرات المجتمعية والتنموية.

مشروع "شارع مصر"

أحد المبادرات التي تدعم الشباب، وتمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما وصلت إليه قصة ياسمين رحيم الشهيرة بـ"فتاة البرجر"، إذ نشرت ياسمين مقطع فيديو عبر الصفحة الخاصة بمشروعها المتمثل في عربة متنقلة لبيع البرجر المشوي في مساكن شيراتون، يوضح تعرضها للإزالة والملاحقة من جانب المسؤولين بالحي، ولاقى مقطع الفيديو رواجا كبيرا بين رواد فيس بوك.

ويعد مشروع "شارع مصر" الذي دعمه الرئيس، أحد المشروعات الصغيرة التي نفذتها الدولة لشباب الخريجين للقضاء على البطالة، ويشمل أنشطة تجارية عديدة تتيح لهم تنفيذها بحرية تامة دون مخالفات.

"مبادرة شباب مصر"

بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخفض أعداد المواليد، أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق مبادرة "شباب مصر" تحت رعاية رئيس الجمهورية، للتوعية بضرورة خفض الزيادة السكانية، ورفع الوعي المجتمعي وزيادة إقبال المستفيدين على الخدمات الصحية، مع تحسين ممارسات المجتمع المصري، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

"مبادرة مصر أحلى"

أسما رؤوف، صاحبة مبادرة مصر أحلى، التي تهدف للترويج السياحي لمعالم مصر، حصلت على دعم وترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، خلال لقائها به في إحدى جلسات منتدى شباب العالم، وعرضت تفاصيل المبادرة عليه وأهم الصعوبات التي تواجهها ليرد عليها الرئيس بأنّه سيتولى رعاية ودعم المبادرة بعد إعجابه بالفكرة وإشادته بها.

"مبادرة كلنا واحد للمستلزمات والأدوات المدرسية"

أطلقت وزارة الداخلية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، النسخة التاسعة هذا العام من مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة في توفير الزي المدرسي والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، تزامنًا مع قرب بدء العام الدراسى الجديد.

وتهدف المبادرة إلى توفير المتطلبات المدرسية "الزى المدرسي، والأدوات المدرسية" للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.