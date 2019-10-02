قال الدكتور أشرف جودة خبير إدارة الأعمال واستشاري العلوم السلوكية، إنّ الشباب عماد المستقبل لذا يتم الاهتمام بهم على مستوى الدولة المصرية بشكل كامل، وأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد مجموعة من مؤتمرات الشباب على المستوى الداخلي والعالمي، يعكس الاهتمام الواضح من القيادة والنظام بهذه الفئة المهمة.

وأضاف جودة في لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى في التليفزيون المصري، أنّ هذه المنتديات تتيح الفرص للحديث بوضوح وشفافية مع القيادة السياسية، في القضايا التي تهم الدولة المصرية، وعلى المستوى الإقليمي والدولي، كما أنّ هذه المنتديات أصبحت تحظى بالفعل باهتمام عالمي.

وتابع الخبير أنّ هناك مبدأ من الدولة في تطبيق ريادة الأعمال، يتبع منهجية علمية خلال الفترة الحالية، وهناك مطالبات بأن تدخل ريادة الأعمال في المناهج الجامعية ليكون الشباب على علم ووعي كامل بجميع الجوانب المهمة للبدء في المشروعات، بحيث نستطيع إعداد الطلبة للمستقبل بشكل علمي، لتحقيق مشروعه الخاص وتحقيق ربح ومواجهة تحديات المستقبل.

ولفت جودة إلى أنّ هناك اهتمام كبير بالمرأة كما أنّ الدول المتقدمة نجحت في الاستفادة من السيدات بشكل واضح، وتأهيلهم بالشكل الصحيح باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، كما أنّ أوروبا تحفل بالعديد من النماذج الناجحة للسيدات، ومن هنا يجب مزيد من الاهتمام نحو المرأة المصرية، لأنّها تعتبر عنصرا مهما وأساسيا من عناصر التنمية المستقبلية.