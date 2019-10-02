خبير: الاقتصاد القطري يشهد حالة من التراجع والتدهور بعد الحصار العربي

قال كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الاقتصاد القطري يشهد حالة من التراجع والتدهور، نتيجة تعرضها للضغوط والحصار العربي، بالإضافة إلى مجموعة من الأزمات المتتالية من خلال الخسائر التي حققتها شركة الطيران القطرية والشركات التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي والبتروكيماويات.

وأضاف "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أنه نتيجة للحصار، ارتفعت أسعار الشحن، التأمين، التفريغ، والعقود مما انعكس على الإقتصاد القطري بصفة عامة.

وأشار أستاذ الاقتصاد السياسي، إلى أنه نتيجة الضغوط على العملة القطرية اضطر الصندوق السيادي القطري إلى سحب إستثماراته في عدد من الدول الأوروبية ومحاولة ضخ سيولة محلية، مؤكدا أنه كلما زاد الحصار زادت المقاطعات من دول الجوار.

وأكد أستاذ الإقتصاد السياسي، أن قطاع التصنيع في قطر هبط إلى 7.4%، وهبط قطاع التشييد إلى 3.5% خلال الفترة الحالية.