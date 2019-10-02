أكد جير بيدرسن ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، أن اجتماع اللجنة الدستورية لسوريا في جنيف في الثلاثين من أكتوبر الجاري، بعد الاتفاق على أسماء الأعضاء المائة وخمسين للجنة ، يمكن أن يساعد في بناء الثقة، وسد الخلافات بين الأطراف السورية، كما يمكن أن تكون بابا نحو التقدم للأمام ودفع العملية السياسية في سوريا.

وأضاف بيدرسن، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، اليوم الأربعاء، أن اللجنة الدستورية لسوريا بتمثيلها للحكومة والمعارضة والمجتمع المدنى هى فرصة فريدة لسوريين للعمل معا، للوصول إلى ترتيبات دستورية جديدة، مشيرا إلى أنها تمثل أملا جديدا للسوريين، ويمكن أن تقدم رسالة ايجابية للغاية إذا صاحب عملها إجراءات لبناء الثقة، وخطوات على الأرض.

وأوضح أن اللجنة هى من سيقرر إجراء تعديلات دستورية أو كتابة دستور جديد لسوريا.

وشدد بيدرسن، خلال المؤتمر الصحفي، على ضرورة التوصل الى وقف إطلاق نار شامل على مستوى سوريا بأكملها، وأن يؤدي ذلك إلى تسوية الوضع في إدلب، وكذلك فى شمال شرق البلاد.

وقال المبعوث الأممي، إن الوضع في إدلب وفي جنوب غرب سوريا وفي شمال البلاد تمثل تحديات من المهم التوصل إلى حلول لها، مشيرا إلى أن الوضع فى شمال شرق سوريا يحتاج الى التعامل من منطلق احترام السيادة السورية واستقلالها، وسلامة اراضيها ، مع الوضع في الاعتبار الشواغل الأمنية التركية، إضافة إلى احترام مكونات الشعب السوري التي تعيش في الشمال الشرقي من البلاد.

ونوه المبعوث الأممي إلى أنه سيتوجه إلى دمشق الأسبوع المقبل، على أن يتوجه للقاء هيئة التفاوض السورية، وكذلك الرئاسة المشتركة للجنة الدستورية من أجل التخطيط لعمل اللجنة القادم.

وفى رده على سؤال، قال المبعوث الأممى إلى سوريا، إن مسألة إطلاق سراح المعتقلين في سوريا، والكشف عن مصير المختفين يمكن أن تكون عنصرا هاما لبناء الثقة فى سوريا، خاصة وأن هذه القضية تمس الكثير من الأسر، لافتا إلى أن عمليات اطلاق سراح بعض المحتجزين ليست كافية وأن هناك حاجة لإطلاق سراح أعداد أكبر.