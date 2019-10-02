فاز الدكتور أسامة العبد برئاسة لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بالتزكية، في انتخابات هيئة مكتب اللجنة.

كما فاز النائب الدكتور أسامة الأزهري، واللواء شكري الجندي، بمنصبي وكيلي اللجنة، وفاز الدكتور عمر حمروش بأمانة سر اللجنة، بالتزكية.