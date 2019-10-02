عابد رئيسا لـ"حقوق الإنسان" بالبرلمان وعازر وعبدالونيس وكيلين

فاز النائب علاء عابد برئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي، بالتزكية.

كما فاز النائبين مارجريت عازر وعلي عبدالونيس بمنصب وكيلي اللجنة، والنائب شريف الورداني بمنصب أمين سر اللجنة.