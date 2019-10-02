عابد رئيسا لـ"حقوق الإنسان" بالبرلمان وعازر وعبدالونيس وكيلين

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"متحدث الزراعة": توفير 80% من تقاوي المحاصيل الشتوية حتى الآن

"متحدث الزراعة": توفير 80% من تقاوي المحاصيل الشتوية حتى الآن

بسبب بريكست.. مؤسسات اقتصادية تتوقع تراجع النمو الألماني

بسبب بريكست.. مؤسسات اقتصادية تتوقع تراجع النمو الألماني

تنفيذ 33٪ من مشروعات الخطة الاستثمارية بالشرقية

تنفيذ 33٪ من مشروعات الخطة الاستثمارية بالشرقية

الربيعة: السعودية قدمت مساعدات بـ92.4 مليار دولار لـ84 دولة

الربيعة: السعودية قدمت مساعدات بـ92.4 مليار دولار لـ84 دولة

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