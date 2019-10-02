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الحكومة توافق على "نقل أصول الجهات الرسمية" الممتنعة عن سداد المرافق

الحكومة توافق على "نقل أصول الجهات الرسمية" الممتنعة عن سداد المرافق

الحكومة تقر قانونا يعاقب المتهربين ضريبيا بالسجن 3 سنوات

الحكومة تقر قانونا يعاقب المتهربين ضريبيا بالسجن 3 سنوات

فيديو.. "واقعة تعذيب في السعودية".. رجل يحرق جسد ابنه بالولاعة

فيديو.. "واقعة تعذيب في السعودية".. رجل يحرق جسد ابنه بالولاعة

الوزراء يوافق على إصدار عملات تذكارية لمرور 100 عام على بنك مصر

الوزراء يوافق على إصدار عملات تذكارية لمرور 100 عام على بنك مصر

محافظ الدقهلية: الأنبا بيشوي كان محبوبا من المسلمين والمسيحيين

محافظ الدقهلية: الأنبا بيشوي كان محبوبا من المسلمين والمسيحيين

فيديو.. محمود الحلوجي: مصر بها 25 متحف إقليمي وأهمها في سوهاج

فيديو.. محمود الحلوجي: مصر بها 25 متحف إقليمي وأهمها في سوهاج

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إنفوجراف.. "التخطيط" توضح كيفية طلب استخراج بيان بصلاحية موقع للبناء

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6 تسريبات في ليلة واحدة.. الإخوان بين الفشل والفبركة والإرهاب

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كل ما تود معرفته عن الانتخابات البرلمانية التونسية 2019 في 6 أسئلة

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معقود فى نواصيها الخير .. غرائب وعجائب الخيل العربي

معقود فى نواصيها الخير .. غرائب وعجائب الخيل العربي

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"الكونتننتال".. أول مكان يستقبل جلسة عامة للنواب خارج مقر البرلمان

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