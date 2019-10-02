أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، بمعرض "تراثنا" الذي تم افتتاحه اليوم، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أنّ المعرض يعدُ الأكبر محليا في عرض وتسويق المنتجات التراثية والحرف اليدوية.

وأضاف مدبولي أنّ المعرض هذا العام الذي يقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، يشهد مشاركة أكثر من 500 عارض، مؤكدا دعم الحكومة لهذه المشروعات التي توفر الآلاف من فرص العمل، وتوفير منافذ لتسويق هذه المنتجات والترويج لها.

وأكد رئيس الوزراء أنّ هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي للوزارات المعنية بتقديم المساندة الكاملة لهذه المشروعات، وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل عام، والصناعات التراثية واليدوية بشكل خاص.

وأكد مدبولي أنّ المصنع يضم عددا كبيرا من المنتجات على أعلى مستوى، تتميز بالتنوع والجودة والإتقان، لافتا إلى أنّ العارضين طلبوا تسويق منتجاتهم في الخارج، وعرض رئيس الوزراء على وزير الخارجية التنسيق مع السفارات المختلفة لبحث هذا الملف.

وأشار مدبولي إلى أنّ التوسع في إقامة هذه المعارض داخليا وخارجيا، يسهم في تسويق منتجات تلك المشروعات، ما يُشجع أصحابها على التوسع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة ونقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين، ورفع قدراتهم التصنيعية، لتُلائم احتياجات الأسواق العالمية، وتكون من روافد التنمية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنّ المعرض يضمُ سيدات من سيناء ممن كان أزواجهن وأبناؤهن شهداء في الحادث الإرهابي بمسجد الروضة نوفمبر 2017، وكان لهم منتجات غاية في الجودة.