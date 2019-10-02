شهد مجلس النواب، اليوم، إجراء انتخابات اللجان النوعية، وعددها 25 لجنة، لاختيار هيئات مكاتب اللجان الجديدة لدور الانعقاد الخامس.

ودعا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، أعضاء البرلمان الراغبين في تعديل عضويتهم في اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، إلى تقديم طلب مكتوب للمستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، وذلك خلال 3 ساعات من نهاية الجلسة المنعقدة أمس، و"إعمالاً للسوابق البرلمانية السابقة فإن كل نائب سيظل في اللجنة التي كان منضماً إليها في الدور السابق، ما لم يقدم طلبا بغير ذلك" بحسب "عبدالعال".

ومن بين 25 لجنة برلمانية، جرت الانتخابات بها اليوم على مقعد رئيس اللجنة، احتفظ كافة رؤساء اللجان بمقاعدهم، عدا رئاسة لجنة الزراعة، حيث فاز بها هشام الحصري بالتزكية، بدلا من النائب هشام الشيعيني، الذي رأس اللجنة في الدورات الأربعة السابقة، وفي لجنة الإسكان فاز بالتزكية النائب عماد حمودة بدلا من النائب علاء والي، ولم تتعد نسبة التغيرات في اللجان 10% عن دور الانعقاد السابق.