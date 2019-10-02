افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المدرسة الثانوية الصناعية العسكرية بمدينة رأس سدر، يرافقه اللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمقدم تامر إسماعيل، المستشار العسكري، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال الافتتاح أن المدرسة تم تحويلها من مدرسة ثانوي صناعي إلى مدرسة ثانوية صناعية عسكرية مضيفا أنها المدرسة العسكرية الثالثة بجنوب سيناء، مشيرا إلى اهتمامه بمحاور التعليم والصحة والشباب.

وقال المحافظ إنه يتمنى افتتاح عدد من المدارس العسكرية في خليج العقبة، مشيدا بالنظام والانضباط داخل تلك المدارس، موجها بضرورة الاهتمام بالألعاب الرياضية.