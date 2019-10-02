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ندوة لشباب وشيوخ وعواقل البحر الأحمر عن ملحمة انتصار أكتوبر

ندوة لشباب وشيوخ وعواقل البحر الأحمر عن ملحمة انتصار أكتوبر

رئيس جامعة المنيا يستقبل وفد "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة"

رئيس جامعة المنيا يستقبل وفد "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة"

وفد من صندوق النقد في السودان لمناقشة برنامج الحكومة الاقتصادي

وفد من صندوق النقد في السودان لمناقشة برنامج الحكومة الاقتصادي

وفاة شخصين في حادث اصطدام قطار بسيارة ملاكي في خط رشيد - المعمورة

وفاة شخصين في حادث اصطدام قطار بسيارة ملاكي في خط رشيد - المعمورة

على غرار "من سيربح المليون".. طالبات بكفر الشيخ يحولن الدروس لـGame

على غرار "من سيربح المليون".. طالبات بكفر الشيخ يحولن الدروس لـGame

وفد سياحي استرالي يزور المناطق الأثرية في المنيا

وفد سياحي استرالي يزور المناطق الأثرية في المنيا

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إنفوجراف.. "التخطيط" توضح كيفية طلب استخراج بيان بصلاحية موقع للبناء

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كل ما تود معرفته عن الانتخابات البرلمانية التونسية 2019 في 6 أسئلة

كل ما تود معرفته عن الانتخابات البرلمانية التونسية 2019 في 6 أسئلة

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معقود فى نواصيها الخير .. غرائب وعجائب الخيل العربي

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"الكونتننتال".. أول مكان يستقبل جلسة عامة للنواب خارج مقر البرلمان

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