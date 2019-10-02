وجه الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بتكريم مدرستي الشهيد مصطفى عابد الإعدادية المشتركة، والشهيد خالد عبد الله الابتدائية، بوادي النطرون، ومنح مديري المدرستين شهادتي تقدير، لانتظام العملية التعليمية والانضباط الإداري بهما.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها وكيل الوزارة، اليوم، لإدارة وادي النطرون، مؤكدا أهمية المتابعة والزيارات المفاجئة للمدارس، للوقوف على الإيجابيات وتعظيمها، وإلقاء الضوء عليها، وتكريم المتميزين كنماذج إيجابية يجب الاقتداء والاحتذاء بها، وكذا السلبيات للعمل على تلافيها وحلها ومعاقبة المقصرين، مشيرا إلى أن جميع المدارس سيتم متابعتها بصفة مفاجئة سواء من خلال فرق العمل والمتابعة بالمديرية أو بالإدارات ومديري ووكلاء الإدارات، للتأكد من انتظام العملية التعليمية بها، والالتزام بالزي المدرسي وموقف توزيع الكتب، والحضور والغياب، وتواجد الإشراف اليومي، والالتزام بأعمال النظافة والصيانة، حرصا على أمن وسلامة الطلاب وتقديم أفضل خدمة تعليمية لهم.

وتفقد وكيل الوزارة، خلال جولته مدرسة الشهيد مصطفى عابد الإعدادية المشتركة، والتي تضم 11 فصلا ينتظم بها 557 طالبا وطالبة، وتابع فصول المدرسة وشرح المعلمين وسجلات ودفاتر التحضير، وحث الطلاب على التسلح بالعلم والجد والمذاكرة، وأشاد بمستوى الحضور الكبير لطلاب المدرسة بجميع الصفوف، بخاصة لطلاب الصف الثالث الإعدادي ومستوى الانضباط والجودة التعليمية بالفصول، وكلف مدير الإدارة بتقديم شهادة تقدير لمدير المدرسة محمد محمود طه تكريما وتشجيعا له، ولباقى فريق العمل من أعضاء هيئة التدريس والإخصائيين والعمال، ووجه بتجميل مدخل المدرسة وتكثيف أعمال التشجير بها.

وزار وكيل الوزارة، مدرسة الشهيد خالد عبد الله الابتدائية، التي تضم 11 فصلا للمرحلة الابتدائية، يتعلم بها 628 تلميذا وتلميذة، إضافة إلى 4 قاعات رياض أطفال تضم 164 طفلا، وتابع دفاتر التحضير وحجرات المدرسة، وشرح المعلمات بقاعات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للتلاميذ، وأشاد بمستوى أداء المعلمين أثناء متابعته للشرح، والتي عكست مستوى التدريب الجيد لهم ومدى تفاعل التلاميذ مع معلميهم، وكذا نسب الحضور الكبيرة للتلاميذ بالفصول، ووجه بتقديم شهادة تقدير لمدير المدرسة شعبان كمال جمعة، ولأسرة المدرسة، على الدور الواضح والتعاون والتنسيق بينهم لتقديم الأفضل، وحرصهم على أداء رسالتهم التعليمية لتلاميذ المدرسة.