وفد من صندوق النقد في السودان لمناقشة برنامج الحكومة الاقتصادي

أعلن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، أن وفدا من صندوق النقد الدولي، موجود في السودان الآن، من أجل مناقشة البرنامج الاقتصادي للحكومة.

وقال في تصريحات للصحفيين، عقب اجتماع مجلس الوزراء السوداني اليوم، إن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، عقد خلال وجوده في نيويورك وباريس مفاوضات حول معالجة الديون المستحقة على السودان، لافتا إلى أن هذا الأمر مرتبط برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف صالح، أن هناك خطوات في مسألة رفع الديون ستبدأ من الآن، مثل المراقبة لأداء الاقتصاد السوداني، لأن عملية رفع الديون مرتبطة بأن العائد من رفع الديون يوجه إلى قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليس لأي مورد آخر.

وأوضح وزير الإعلام السوداني أن "يريدون أن يتأكدوا أن اتجاهات الاقتصاد السوداني خلال المرحلة القادمة، متجهة إلى قضايا التعليم والصحة والإسكان ومعالجة الفقر، وهناك وفد من صندوق النقد الدولي، في الخرطوم، ويجري حوارات مع وزارة المالية".

وشدد المسؤول السوداني، على أن الميزانية المقبلة ستكون هى المحك، في مسألة رفع الديون، فلو كانت مثلا "ميزانية حرب"، فالعالم لن يتجه لرفع الديون، حيث لن يسمح باستخدام الموارد المتحصلة من رفع الديون في الحرب، لذلك الميزانية القادمة، ستكون هى المحك في هذا الأمر، حين تستخدم الموارد في التنمية، وقطاعات الصحة والتعليم، ومحاربة الفقر.

وتابع صالح قائلا إن بعض خطوات معالجة مسألة الديون السودان، بدأت من الآن، بحيث إنه حين تأتي لحظة رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، نكون جاهزين، لمسألة إلغاء الديون.