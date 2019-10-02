افتتح الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم، المعرض الأول للأنشطة العلمية والتكنولوجيا، بمدرسة دمنهور الثانوية بنات، والذي نظمته الإدارة العامة للشئون التنفيذية بالمديرية، بمشاركة اللجنة التنسيقية للأنشطة التربوية، وإدارة الوسائل التعليمية، ومركز التطوير التكنولوجي، وتوجيه عام مواد الرياضيات والعلوم والحاسب الآلي ونادي العلوم بالمدرسة، والنادي الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا.

حضر الافتتاح الدكتور محمد الغراوي، مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور خالد الصماد، مدير إدارة بندر دمنهور التعليمية، ومنال هاشم، مديرة المدرسة، وموجهو عموم التربية الاجتماعية والحاسب الآلي ومديرو إدارات الوسائل التعليمية ومركز التطوير التكنولوجي، وعدد كبير من الطلاب المشاركين بالمعرض بالمشروعات والاختراعات والبحوث المختلفة.

ويعتبر المعرض الأول من نوعه بهدف إلقاء الضوء على جميع المشروعات والابتكارات العلمية والتكنولوجية لطلاب مديرية التربية والتعليم، وذلك لتشجيع البحث العلمي وتنمية ملكة الإبداع والابتكار، وعرض فيه الطلاب مشروعاتهم وابتكاراتهم العلمية، حيث ضم المعرض العديد من ابتكارات الطلاب وإبداعتهم.

وتفقد وكيل الوزارة، أقسام وقاعات المعرض المختلفة، مشيدا بمدى دقة المشروعات المعروضة والتي تعكس مدى الابتكار والإبداع لدى الطلاب، مؤكدا تقديم أوجه الدعم والرعاية لهم لاستمرار تفوقهم ونبوغهم العلمي في شتى المجالات، والتي تنوعت في مختلف المجالات والعلوم.

وقدم وكيل التعليم، شهادات التقدير للطلاب تشجيعا لاستمرار النبوغ والتميز، وعلى هامش المعرض تم تقديم مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية والأغاني الوطنية لطلاب مدارس إدارتي مركز وبندر دمنهور، والتي عكست مدى التدريب المقدم لهم.