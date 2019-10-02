أكد وزير الخارجية، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، استراتيجية العلاقة التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، واستمرار العمل المنهجي المؤسساتي لتطويرها في جميع المجالات، تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، حيث بحثا المستجدات الإقليمية، وسبل التعامل معها بما يخدم مصالح البلدين والقضايا والمصالح العربية.

وأكد الوزيران استمرار العمل على زيادة التعاون وتعميق التنسيق في إطار رؤيتهما المشتركة، بما يترجم صلابة العلاقات الأخوية تعاونا ملموسا أعمق في جميع المجالات.