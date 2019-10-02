أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة حققت تقدمًا واضحًا في تطوير منظومة النظافة، من خلال تزويد المدن والمراكز باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التى تساعد على رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى النظافة، إضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصاديًا من خلال إعادة تدوير المخلفات.

وقال المحافظ، في بيان له اليوم، إن المحافظة اشترت معدات نظافة جديدة خلال العام المالى 2018/ 2019 لدعم المنظومة عبارة عن سيارات مكبس وقلاب ولوادر ووحدات كنس ومقطورات كسح بتكلفة إجمالية 72 مليونا و223 ألف جنيه، وتم توجيه تلك المعدات لعمل حملة موسعة تحت إشراف إدارة البيئة بالمحافظة أسفرت عن رفع 17000 طن قمامة من المراكز والمدن، تم نقلها إلى المقالب العمومية.

وأشار إلى أنه يوجد بالمحافظة 787 معدة بالوحدات المحلية تقوم بأعمال جمع القمامة المتولدة يوميًا بنطاق المحافظة والتي تقدر بـ 4500 طن يتم رفعها بالاستعانة بـ 3226 عامل نظافة ويتم نقلها إلى 3 مقالب عمومية ملحقة بمصانع التدوير، إضافة إلى محطة فرز بكوم النصر بالمحمودية ومدفن محكوم بمركز بدر.

وأضاف أن جهود المحافظة مستمرة لتأهيل مصانع تدوير القمامة الحالية ورفع كفاءتها، حيث تم تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير القمامة بحوش عيسى، بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى بتكلفة 40 مليون جنيه، تمثلت في توريد وتركيب مناخل ناعم وخشن وحفار بكباش وتركيب وحدة RDF، وإعادة تشغيل محطة الفرز الوسيطة بكوم النصر بمركز المحمودية التى تم إنشاؤها بتمويل من وزارة الموارد المائية والري على مساحة 2000 متر2، معلنا عن إعادة تأهيل مصنع كوم حمادة ومحطة الفرز الوسيطة بكوم تقالة.

وأكد آمنة، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين الأداء والارتقاء بمنظومة النظافة منها وتشكيل وحدة للتدخل السريع للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو مشكلات تتعلق بالمنظومة وسرعة حلها تتكون من 16 فريقا، وتكثيف أعمال التجميل والتشجير حيث تم زراعة 7000 شجرة مع مشاركة الشباب في أعمال التشجير.

وأوضح محافظ البحيرة، تطوير 16 ميدان بنطاق المحافظة وتطوير الغابة الشجرية بحديقة اللوتس بدمنهور، وتكثيف أعمال رفع مخلفات تطهير الترع والمصارف حيث تم رفع 5000 طن وجار التنسيق مع الموارد المائية والري لدراسة إمكانية تجميع وبيع الوحدات المحلية نواتج التطهير للاستفادة منها، وتم تقسيم أعمال جمع القمامة اليومية إلى ثلاث ورديات بدلًا من اثنين.

وأشار إلى أنه في إطار تنفيذ منظومة النظافة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقيام بعدة أعمال، وهي محطتي تجميع وسيطة متنقلة مجمعة بمركزي كفر الدوار ودمنهور بطاقة تشغيلية 500 طن / يوم لكل محطة، وخليتي دفن صحي بمركز بدر بجوار المدفن المحكوم ومساحة لخلية 5 أفدنة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالعام المالي 2019/ 2020، بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والبيئة بإجمالي تكلفة 117 مليون جنيه.