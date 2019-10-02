تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، خطة التدريس بالمدارس العسكرية، موضحا أنه تم زيادة عدد المدارس الفنية والثانوية للتعليم العسكرى من 3 مدارس إلى 7 مدارس ومن المستهدف الوصول إلى 17 مدرسة في 2020 لتحقيق المزيد من الانضباط وبث روح الولاء والانتماء للوطن وتوعية الطلاب بدور القوات المسلحة للتصدي للتيارات التي تحاول العبث بعقول الشباب.

وأكد المحافظ دور المدارس الثانوية العسكرية في تحقيق الانضباط والالتزام العسكري بين صفوف الطلاب واكتشاف الموهوبين منهم في كل المجالات إضافة إلى دورها في توعيتهم بدور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن ومقدراته ومواجهة الفكر المتطرف والإرهاب بالعمل الجاد والوطنية والسلوك القوي وتنمية روح الولاء والانتماء وتخريج جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، مشيرا إلى أن العسكرية شرف تقوم بغرس المبادئ والقيم مطالبا جميع الطلاب المقيدون بالمدارس العسكرية بضرورة تعاونهم مع المدربين والمعلمين والجد والاجتهاد والحفاظ على اللياقة البدنية وعدم الانسياق وراء الشائعات والفكر المتطرف.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بندارى السكرتير العام، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري للمحافظة.