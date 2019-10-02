بقيمة 70 مليون جنيه.. افتتاح محطة صرف "أم بيومي" بشبرا الخيمة قريبا

تفقد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، محطة صرف صحي "أم بيومي" بحي غرب شبرا الخيمة بقيمة 70 مليون جنيه، والمنتظر افتتاحها الفترة المقبلة لإنهاء مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة بالكامل.

ووجه المحافظ شركة الكهرباء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوصيل الكهرباء للمحطة، مكلفا نجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، بإنهاء التراخيص الإدارية اللازمة للمحطة، وسرعة عقد اجتماع تنسيقي بالمحافظة لإنهاء أي مشكلة تعترض التسليم.

جدير بالذكر أن المحطة تقع على مساحة 800 مترا، وتعمل بطاقة إجمالية 150 ألف متر مكعب في اليوم، وبعد تسليمها سيتم القضاء على مشكلة الصرف الصحي بمنطقة أم بيومي بالكامل.