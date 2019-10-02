دمرت قوات الجيش الوطني الليبي، مواقع في مطاري معيتيقة ومصراتة كانت تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة التركية، وذلك حسبما أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، في تقرير مصور عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وأوضح "المسماري"، أن أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش رصدت أماكن متفرقة في مطاري معيتيقة ومصراتة تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة التركية، مضيفًا :" مصادر الاستخبارات التابعة لنا حددت هذه الأماكن وهي عبارة عن هنغار استخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها في مطار معيتيقه".

وأشار المتحدث باسم قوات الجيش الوطني الليبي، إلى أن الاستخبارات العسكرية رصدت أيضا اثنين من الدشم "مخازن أسلحة" بالإضافة إلى أجهزة تقنية للطائرات المسيرة في مطار مصراتة.

وأكد المسماري، أن الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقة، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة مائة في المئة، وأن الطائرات عادت إلى قواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.