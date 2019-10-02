بطل ألعاب القوى المجرد من الجنسية القطرية: اتهموني في الانقلاب ضد حمد

قال الكابتن جمال النور، بطل ألعاب القوى السوداني الأصل، المجرد من الجنسية القطرية، إنه كان يلعب لصالح المنتخب القطري حتى عام 1996، وتم اتهامه في قضية الانقلاب ضد الشيخ حمد، مشددا على أن "هذا زور".

وأضاف، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN": "أنا بريء من هذا وليس لدي أي صلة بما تم، أنا كنت أتمتع بالجنسية القطرية ومثلت قطر في العديد من البطولات، بطولات عربية ودولية وخليجية".

وأوضح "النور"، أنه مثل قطر أيضًا في 16 بطولة عسكرية، وهذا مثبت في الاتحادات العربية، موضحًا أن لديه 11 ابنا من ثلاث زوجات، جميعهم متواجدون حاليا في السودان، عدا اثنين من أبنائه.

وأشار إلى أن النظام القطري وضعوه في إقامة جبرية وكأنه رهينة، مضيفًا: "اشترطوا عليا لو أنا سافرت يبقى ولادي في قطر، وولادي لو سافروا يبقى أنا أخليني في قطر، رغم أني حاصل على الجنسية القطرية مع الاحتفاظ بالجنسية السودانية، روحت السفارة السودانية وقابلت السفير، قولتله أنا جاي بصفتي سوداني، ما قصر، إداني وثيقة سفر اضطرارية، وتعرضت لعذاب شديد ما أقدر أوصفه".