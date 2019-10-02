لقي سائق مصرعه على يد زميله من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد خلافهما على أولوية التحميل، وتم نقل جثمان القتيل لمستشفى كفر سعد المركزي، وانتقلت قوات المباحث لمكان الحادث للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث والقبض على المتهم.

ولقي المدعو "محسن .ا"، 22 عاما، سائق ميكروباص مصرعه على يد المدعو "محمد .ا"، من ذوي الاحتياجات الخاصة "صم وبكم"، بعد طعنه عدة طعنات متفرقة بالجسم، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم.

ووفقا لشهود العيان بسبب خلاف بينهم على أولوية التحميل، ونُقل المجني عليه لمستشفى كفر سعد، والذي لقي مصرعه على الفور متأثرًا بإصابته، وانتقلت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.