أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية بمركز طلعت حرب الثقافي، فتح باب التقديم في المسابقة الأدبية السنوية للشباب لعام 2019، وذلك في إطار دور قطاع صندوق التنمية الثقافية في دعم واكتشاف المواهب الشابة.

تشمل المسابقة فروع شعر الفصحي، شعر العامية، القصة القصيرة، ويتم منح جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة فى كل فرع.

شروط الاشتراك بالمسابقة

تبلغ قيمة جائزة المركز الأول 3000 جنيه، فيما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 2500 جنيه، وجاءت قيمة الجائزة الثالثة 1500 جنيه.

تسلم الأعمال إلى مركز طلعت حرب الثقافى في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2019 .