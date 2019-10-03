في ضوء الخدمات المستمرة التي تقدمها "الوطن" لقرائها ومتابعيها، نستعرض مواقيت الصلاة اليوم، الخميس 3 أكتوبر، في عدد من المحافظات والمدن المصرية، بحسب الهيئة العامة المصرية للمساحة، وهي:
تقدم الوطن مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، وفقا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة، وهي خدمة يومية تقدمها لقرائها، وجاءت مواقيت الصلاة كالتالي:
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:27
أذان الظهر 11:50
أذان العصر 03:12
أذان المغرب 05:44
أذان العشاء 07:02
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:23
أذان الظهر 11:44
أذان العصر 03:07
أذان المغرب 05:39
أذان العشاء 06:56
مواقيت الصلاة في السويس
أذان الفجر 04:18
أذان الظهر 11:39
أذان العصر 03:02
أذان المغرب 05:33
أذان العشاء 06:50
مواقيت الصلاة في المنوفية
أذان الفجر 04:23
أذان الظهر 11:45
أذان العصر 03:08
أذان المغرب 05:39
أذان العشاء 06:57
مواقيت الصلاة في أسيوط
أذان الفجر 04:25
أذان الظهر 11:45
أذان العصر 03:08
أذان المغرب 05:40
أذان العشاء 06:55