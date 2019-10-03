في ضوء الخدمات المستمرة التي تقدمها "الوطن" لقرائها ومتابعيها، نستعرض مواقيت الصلاة اليوم، الخميس 3 أكتوبر، في عدد من المحافظات والمدن المصرية، بحسب الهيئة العامة المصرية للمساحة، وهي:

تقدم الوطن مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، وفقا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة، وهي خدمة يومية تقدمها لقرائها، وجاءت مواقيت الصلاة كالتالي:

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:27

أذان الظهر 11:50

أذان العصر 03:12

أذان المغرب 05:44

أذان العشاء 07:02

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:23

أذان الظهر 11:44

أذان العصر 03:07

أذان المغرب 05:39

أذان العشاء 06:56

مواقيت الصلاة في السويس

أذان الفجر 04:18

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 03:02

أذان المغرب 05:33

أذان العشاء 06:50

مواقيت الصلاة في المنوفية

أذان الفجر 04:23

أذان الظهر 11:45

أذان العصر 03:08

أذان المغرب 05:39

أذان العشاء 06:57

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر 04:25

أذان الظهر 11:45

أذان العصر 03:08

أذان المغرب 05:40

أذان العشاء 06:55